-Flo- Un cargo percute et fait couler un bateau de passagers













Plus d’infos Un cargo percute un bateau de passagers au Bangladesh et le pousse sur plusieurs mètres avant de le faire couler. Plusieurs passagers sont décédés.Plus d’infos dans cet article (en anglais)

papives Re: Un cargo percute et fait couler un bateau de passagers

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5962 Karma: 2234 Ce qui me choque c’est, sur la première vidéo, le bateau d'où on filme ne ralenti pas pour venir en aide aux passagers qui sautent à l’eau

