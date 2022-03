Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Qu'est ce tu fais? + Gros hippo 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1996 Karma: 4774 "Mais qu'est ce 'tu fais? Depuis quant tu tires la langue toi ????"



Une femme imite son chien en tirant la langue.



Vous navigateur est trop vieux





Un gardien donne des baffes à un gros hippopotame que tente d'enjamber son mur d'enclos



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:09:01

lsdYoYo Re: Qu'est ce tu fais? + Gros hippo 0 #2

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 687 Karma: 789 Bonnes pioches !

Quand on sait le danger que représente un hippo :

- le garde prend de gros risques

- le mur d'enceinte me parait un peu léger...

Contribution le : Aujourd'hui 13:41:05

lsdYoYo Re: Qu'est ce tu fais? + Gros hippo 0 #3

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 687 Karma: 789 THSSS "un gros hippopotame que tente d'enjamber son mur d'enclos".



C'est sûr que si l'hippo se fait enjamber par son mur d'enclos, il a pas envie de rester là



edit : et le gardien devrait baffer le mur, pas le pauvre hippo. "un gros hippopotametente d'enjamber son mur d'enclos".C'est sûr que si l'hippo se fait enjamber par son mur d'enclos, il a pas envie de rester làedit : et le gardien devrait baffer le mur, pas le pauvre hippo.

Contribution le : Aujourd'hui 13:42:52