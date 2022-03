Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Monter un sac de ciment + Monter des oranges 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2001 Karma: 4784 Monter un sac de ciment au premier étage avec une corde, une échelle et une poulie.

L'idée est bonne, l'exécution un peu moins !



Monter des oranges en haut d'un côté, dans une benne non fermée...

L'idée est bonne, l'exécution un peu moins !



Contribution le : Aujourd'hui 07:11:14