Concours de bûcheronnage

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2002 Karma: 4784 Couper un rondin avec une hache par dessus une barrière de sécurité.

L'idée ... n'est pas bonne !



Aujourd'hui 07:18:57