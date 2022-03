Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un motard de la police percute un scootériste 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45545 Karma: 23143 En France, un motard de la police municipale percute un scootériste pour l’interpeler.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:03:05

rompich Re: Un motard de la police percute un scootériste 0 #2

Je suis accro Inscrit: 11/07/2011 17:36 Post(s): 1576 Karma: 356 Ca ressemble plus au coup de prendre la clef qui ne se passe pas comme prévu.

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:43