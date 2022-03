Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Un p'tit coup de Heimlich et ça repart 1 #1

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13418 Karma: 13193

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:46

Yazguen Re: Un p'tit coup de Heimlich et ça repart 0 #4

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13418 Karma: 13193 D'ailleurs un modo va surement passer pour locker

Et si on foutait le bordel avant, à 18h ils sont déjà à l'apéro^^

Contribution le : Aujourd'hui 18:14:37