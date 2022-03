Faire mal sans faire mal pour de vrai (brain trick) en 5 minutes

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 79 Karma: 79

Expérience avec une fausse main.



Le principe de l'expérience est simple, on 'cache' une main du participant et on met a la place une fausse main dans une position similaire. Ensuite on fournit génère quelques petites sensations en faisant un geste sur la main cachée et sur la vrai main en même temps. Ensuite on ne fait que quelques actions sur la fausse main uniquement (on voit la vraie main réagir à chaque mouvement), puis on finit avec un coup de marteau xD



Lien vers le post LinkedIn original (posté par Steve Nouri) :



Texte du post :

Citation : Fascinating how the human brain works and can be easily deceived



In less than 2 minutes: Creating the feeling of body ownership.





Rubber hand illusion' reveals how the brain understands the body



Scientists use the trick with a fake hand to explore how the mind combines information from the senses to create a feeling of body ownership



Read more in the comments.



Thanks Marlies Schijven and Victor Mids



