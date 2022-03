bouclier d'invisibilté

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1302 Karma: 641

un bouclier d'invisibilité pour la fin de l'année

il existe un projet

ça me parait fou de voir que ça existe et ça reste accessible



une start-up britannique a récemment dévoilé un véritable bouclier d’invisibilité. Basée à Londres, la société Invisibility Shield Co. affirme que son bouclier est capable de faire disparaître n’importe quoi. Le bouclier existe en deux modèles, vendus respectivement 299 et 49 livres sterling (358 et 59 euros). Les premières livraisons sont prévues pour la fin de l’année 2022.





