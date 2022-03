Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube Il fête sa victoire trop tôt - Tour de Normandie 1 #1

https://twitter.com/LeGruppetto/status/1506295427280351248 Lors du Tour de Normandie, Jordan Habets pensait avoir gagné l'étape mais il a oublié qu'il restait encore un tour.Le Gruppetto - Joli fail sur la 2e étape du Tour de Normandie (2.2) avec le Néerlandais Jordan Habets qui a célébré un tour trop tôt au passage sur la ligne, à 14km de l'arrivée. Ce duo a été repris ensuite pour une victoire au sprint de Casper van Uden (DSM Development). #TDN2022

Contribution le : Aujourd'hui 08:49:11