Il frappe un homme avec un poids de 20 kg dans une salle de sport

En octobre 2020, un homme a frappé un autre homme au visage avec un poids de 20 kg dans une salle de sport de la banlieue de Darwin, en Australie. Il a été condamné à 19 mois de prison. La victime a subi une fracture du crâne.

Contribution le : Aujourd'hui 14:55:24