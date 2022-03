Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Séisme au Japon





Effets d'un séisme mesurant 7,3 sur l'échelle de Richter dans un appartement au Japon.

Et bah, on voit bien que ça bouge mais ca ne tombe pas trop. Le verre est également adapté Effets d'un séisme mesurant 7,3 sur l'échelle de Richter dans un appartement au Japon.Et bah, on voit bien que ça bouge mais ca ne tombe pas trop. Le verre est également adapté

Loom- Re: Séisme au Japon

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7941 Karma: 3381 Le plus important c'est la ps4 à coter de la deuxième télé OUF elle n'a rien eu.



En fait au Japon ça sert a rien de ranger tout le temps ça baraque autant la laissée en bordel.

