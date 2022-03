Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Mouette vs Chat

Un chat s'apprête à bondir sur une mouette qui est perchée sur une rambarde.



gazeleau

C'est génial ! On peut pas mieux se défiendre !

alfosynchro

Traduction : "Je t'emmerde !"

-Flo-

Bah voilà, c'est pourtant pas compliqué la désescalade d'un conflit !

Yazguen

ça surprend une faciale, mais de là à partir en courant ^^

