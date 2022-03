Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Seau d'eau contre molard Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Le_Relou Seau d'eau contre molard

Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1316 Karma: 659

SPUWENDE FIETSER KRIJGT VERASSING VAN TURK



Une vidéo a fait surface sur internet d'un cycliste crachant sur des voitures. Après que le cycliste a craché sur les voitures au Heikant à Zolder, quelqu'un a crié : "Bonjour monsieur, ça va ?" Un peu plus loin, quelqu'un se tient sur le bord de la route avec un seau d'eau plein qu'il jette sur le cycliste. La vidéo étrange est largement partagée sur les réseaux sociaux.



Ce n'est pas la première fois que le cycliste crache sur les voitures garées chez Auto's James à Zolder en passant devant. Les propriétaires du garage automobile en ont eu marre et ont réagi. "Nous ne savons pas quel est le motif de l'homme, nous ne le connaissons pas ni pourquoi il crache sur nos voitures tous les jours", a déclaré Mesut de Auto's James. « Nous respectons tout le monde et si les gens ont un problème, ils peuvent toujours nous contacter et nous chercherons une solution. Tant que nous ne savons pas ce qui se passe, nous ne pouvons rien faire. Mais nous attaquer de cette manière est irrespectueux et inouï. Ce n'était pas la première fois que le cycliste crachait.



« Nous n'arrêtions pas de voir de la salive sur les voitures, mais nous ne savions pas d'où elle venait. Cela dure depuis plusieurs mois maintenant. Même les voitures prêtes à être récupérées avaient été crachées par les clients. Lorsque nous avons vérifié nos images de vidéosurveillance, nous avons vu le même homme cracher à chaque fois qu'il passait devant. Nous trouvons très inquiétant que le cycliste ne puisse pas nous dire quel est son problème. Mais aussi qu'il n'arrêtait pas de cracher sur notre voiture. Nous en avions marre, alors nous l'avons surpris avec un seau d'eau. Gaspillage d'eau. Pour nous, le stockage est terminé, le cycliste ne reviendra probablement pas. Après que le cycliste a été aspergé d'un seau d'eau, il réagit dans la vidéo : "Sale fils de pute". « C'est dommage que le cycliste dise une chose pareille. Ma mère était comme il n'y en a pas dans ce monde", a déclaré Mesut.

Contribution le : Aujourd'hui 11:41:06

SpirAngel Re: Seau d'eau contre molard

Inscrit: 15/01/2008 17:56 Post(s): 1141 Karma: 162

@Le_Relou a écrit:



Tant que nous ne savons pas ce qui se passe, nous ne pouvons rien faire.



Allez, s'ils ont encore leurs 2 neurones qui se touchent, je leur donne un petit indice : peut-être arrêter de prendre la bande cyclable pour une aire de stationnement ? Citation :Allez, s'ils ont encore leurs 2 neurones qui se touchent, je leur donne un petit indice : peut-être arrêter de prendre la bande cyclable pour une aire de stationnement ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:08



