Skwatek Une chienne aide son pote à récupérer une balle 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45560 Karma: 23191 À chaque fois que son pote Bear envoie la balle sous un meuble, la chienne Penny l'aide pour la récupérer.





Everyone Needs a Short Friend || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 20:32:37