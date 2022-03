Options du sujet Imprimer le sujet

PuliTNT Les Amish déplacent un hangar ^^

Amish Shed Move

Amish Shed Move

rompich

César aurait été ravi de les voir si bien faire la formation Tortue !

FMJ65

J'adore, il y en a qui se font porter !!!

THSSS

Ils le posent là comme ça??? Pas de fondations, rien o_O

edit @Grobreaker oui mais pour protéger le bois de l'humidité c'est mieux... je crois ?



edit @Grobreaker oui mais pour protéger le bois de l'humidité c'est mieux... je crois ?

Grobreaker

@THSSS C'est que de la structure en bois, c'est plus permissif que le béton en cas de variation de terrain

alfosynchro

Pour faire des enfants aussi ils s'y mettent à plusieurs ?

