Alcoolique, l'humoriste Jérémy Ferrari raconte son parcours de guérison, sans tabou | Konbini

Il est excellent ce mec, très drôle, un humour bien noir bien bonnard, et oui il a eu une période d'alcoolisme. C'est toujours intéressant d'entendre quelqu'un qui réussit qui a été alcoolique, ça me donne envie de me resservir du pastis tiens, à la votre !

Contribution le : Aujourd'hui 15:37:47