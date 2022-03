Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2038 Karma: 4849

Face à face dans un arbre entre un singe et un tigre



Vous navigateur est trop vieux





6:00 am les voisins attaquent fort avec la perceuse...

Ah ben non, c'est un pic bois sur la parabole :'(



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 06:45:00