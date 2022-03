Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Kit électrique indien pour vélo 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2041 Karma: 4858 Recharge à 50% avec 20min de pédalage

Jusqu'à 25 kmh - Autonomie de 40 km

Résiste à la boue, à l'eau et au feu

Avec chargeur USB

Potentiel énorme, il y a 8 crore de vélos et rickshaws en Inde (80 millions)



C'est décidé, je revends ma Bentley !



Contribution le : Aujourd'hui 11:36:20