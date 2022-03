Chien guide avec une envie pressante + Cisaille amazonienne

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2042 Karma: 4864 Comment se comporte un chien guide d'aveugle lorsqu'il a une envie pressante?

Woah ! Je ne m'étais jamais posé la question !!!



1- Trouver un petit coin tranquille

2- Tourner en rond

3- Sa position indique si c'est un gros popo ou un petit pipi

4- Se diriger vers la poubelle la plus proche



Belle éducation!









Poser un petite branche dans la gueule d'un piranhas.

Euh... a-t-il les pieds dans la même eau d'où il a pris le poisson?!?!?!





