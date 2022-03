Vol a basse altitude d'un bombardier B-52 Stratofortress

Options du sujet Imprimer le sujet

Un Bombardier américain B-52 et son escorte (F35) au dessus de la Norvège lors de l'exercice «Cold Response 2022».

Le Boeing B-52 Stratofortress est un bombardier stratégique subsonique à réaction et à long rayon d'action.



Contribution le : Aujourd'hui 16:10:09