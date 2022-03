Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un champ de maïs après le passage d'une nuée de sauterelles 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2047 Karma: 4885



Vous navigateur est trop vieux



Les dites sauterelles sur la route







« Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays,

qui dévorèrent les fruits de leurs champs. »



— Psaumes 105:34-35 Afrique du sudLes dites sauterelles sur la route— Psaumes 105:34-35

Contribution le : Aujourd'hui 19:47:19