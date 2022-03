Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Têtue la mule + Sauvetage d'un colibri 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2047 Karma: 4885 Têtue la mule, ou plutôt le poulet.

Même après un méchant coup de sabot il ne lâche pas l'affaire !!!



Vous navigateur est trop vieux

coq attaque cheval





Un homme sauve un colibri emmêlé dans un fil et déshydraté



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 20:38:12

lsdYoYo Re: Têtue la mule + Sauvetage d'un colibri 0 #2

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 692 Karma: 790 2/ Belles images, même si on se saura jamais si l'oiseau comprend qu'on cherche à l'aider ou s'il est juste trop claqué et emmêlé pour s'envoler...

Contribution le : Aujourd'hui 20:53:37