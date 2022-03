Options du sujet Imprimer le sujet

mawt1 F1 2022 - Nouveau design pour l'aérodynamisme

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6514 Karma: 2401 Les voitures vont ravoir l'effet de sol qui était banni depuis 1983.



Contrairement aux années antérieures, les dépassements ne devraient plus avoir lieu que dans les lignes droites et dans... les puits de ravitaillement.





Formule 1 : pourquoi la saison 2022 va tout révolutionner, feat. Esteban Ocon & Fernando Alonso

