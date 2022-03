Un bon gros coup de vieux !

Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2052 Karma: 4896 Quels âges ont vos personnages préférés de dessins animés?



Titi gros minet bugs bunny donald daffy mickey minnie tom jerry bip-bip coyote

Aujourd'hui 18:51:57

Turbigo

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2078 Karma: 1471

@THSSS Les aides soignantes qui font sa toilette démissionnent après 6 mois en général.

(je sors) Popeye, 103 ans mais à l'EHPAD ils lui donnent des épinards tout va bienLes aides soignantes qui font sa toilette démissionnent après 6 mois en général.

Aujourd'hui 18:55:39