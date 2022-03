Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un carambolage de 60 véhicules sur une autoroute de Pennsylvanie 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33578 Karma: 11431



ÉTATS-UNIS - Un carambolage monstre est survenu sur une autoroute de Pennsylvanie en raison des très mauvaises conditions de visibilité dues à des chutes de neige. Au moins 3 morts sont à déplorer, 60 véhicules ont été impliqués (médias locaux). ÉTATS-UNIS - Un carambolage monstre est survenu sur une autoroute de Pennsylvanie en raison des très mauvaises conditions de visibilité dues à des chutes de neige. Au moins 3 morts sont à déplorer, 60 véhicules ont été impliqués (médias locaux).

Contribution le : Aujourd'hui 22:03:46

nobrain Re: Un carambolage de 60 véhicules sur une autoroute de Pennsylvanie 1 #2

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1441 Karma: 1254 alors c'est un peu facile de donner des leçons de loin, mais je pense que plutôt que de filmer, il aurait se serait sans doute rendu plus utile en démarrant des flares et en remontant la route pour tenter autant que possible de limiter les dégâts

Contribution le : Aujourd'hui 22:12:51

CrazyCow Re: Un carambolage de 60 véhicules sur une autoroute de Pennsylvanie 1 #3

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16550 Karma: 23424

@nobrain a écrit:

alors c'est un peu facile de donner des leçons de loin...



Non là je crois qu’on a le droit

Ce genre de vidéos a au moins le mérite de faire de la prévention pour ceux qui ne savent pas que ces situations peuvent arriver. Citation :Non là je crois qu’on a le droitCe genre de vidéos a au moins le mérite de faire de la prévention pour ceux qui ne savent pas que ces situations peuvent arriver.

Contribution le : Aujourd'hui 22:22:47

Olyer Re: Un carambolage de 60 véhicules sur une autoroute de Pennsylvanie 0 #5

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2570 Karma: 2847

J'en connais un qui a eu beaucoup de chance J'en connais un qui a eu beaucoup de chance

Contribution le : Aujourd'hui 23:22:24