Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72928 Karma: 35300

Pompes Fail





Guy Faceplants to Floor After Losing Balance While Doing Pushups - 1303336



VTT Fail





Guy Hits Head in Tree Before Falling to Ground While Attempting to Jump Over Ramp on Bike - 1297413



Trottinette Fail





Guy Falls Off Scooter While Attempting Trick - 1295326-1

Contribution le : Aujourd'hui 15:55:22