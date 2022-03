Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un pris en flagrant délit + Bagarre dans le dortoir 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2061 Karma: 4925 Un homme pillait un magasin lorsque le propriétaire, lourdement armé, l'a surpris



Vous navigateur est trop vieux

fusil d'assaut mitraillette





Une bagarre dans un dortoir se termine par les suppliques d'un des protagonistes



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:59:14