Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Pendule de Foucault 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2062 Karma: 4930 Pendule de Foucault pour visualiser la rotation de la terre à l’endroit où il est placé

Ici à la latitude 40° nord il mettra 18,5 heures pour faire tomber les 144 billes

Au pôle nord il ne mettra que 12h et sur l'équateur 24h pour ne faire tomber que 2 billes



Vous navigateur est trop vieux



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:54