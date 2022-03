Options du sujet Imprimer le sujet

Knives Image (Meme) 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 19/02/2015 18:09 Post(s): 2 Bonjour,



Je recherche une image bien particulière de type bande dessiné, et qui a énormément tourner a un moment.



Il s'agit d'un petit bonhomme qui se plait dans son monde (Se que vous voulez) avec généralement 3 personnes de couleurs jaune, rouge, bleu ou autres chacun avec de marquer sur le torse se qu'il aime.



Puis dans la dernière case un gros bonhomme l'attrape avec marquer Vie ou Stress sur lui ... puis impossible de partir ...





Merci !

Hier 18:55:41