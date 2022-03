Éruption volcanique au Guatemala

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2578 Karma: 2853



Il me semble que c'est le Pacaya, 2.552 mètres d'altitude et situé à environ 25 km au sud de la ville de Guatemala, qui crache depuis plus d'un mois d'importantes coulées de lave entrecoupées d'explosions qui forment des colonnes de cendres retombant au gré du vent, principalement sur les villages situés sur les pentes du volcan. Non loin se trouvent les volcans Fuego (sud-ouest) et Santiaguito (ouest) également en activité.

Contribution le : Hier 23:37:11