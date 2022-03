Le Joker est un justicier ! (Chronik Fiction)

Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45586 Karma: 23226 En 2008, sort The Dark Knight de Christopher Nolan, l’un des plus grands films de super-héros de tous les temps. Dans ce film, Batman tente d'empêcher le Joker de semer le chaos à Gotham. Mais le Joker veut-il vraiment semer le chaos ? L'Avocat a décidé de prendre sa défense !





Le Joker est un JUSTICIER !

Aujourd'hui 00:12:33