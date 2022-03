Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Salah sous les sunlight - Eliminatoire Coupe du Monde de football 3 #1

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13453 Karma: 13249 Pas très fairplay cependant



Aujourd'hui 10:16:00

Cedub Re: Salah sous les sunlight - Eliminatoire Coupe du Monde de football 0 #4

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1369 Karma: 1372

@Yazguen a écrit:

Pas très fairplay cependant





J'avoue que le niveau atteint est pas mal...

Pour l'histoire, il semblerait que cela soit une "vengeance" du match aller..

(Bon, avec l'effet foule +

Aujourd'hui 10:35:16