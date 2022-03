Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Comment finir sa voiture 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2070 Karma: 4957 Un automobiliste tombe dans un caniveau et tente d'en sortir tant bien que mal...

surtout mal !!!

Au lieu peut-être que d'un pare-choc, il n'aura plus de pneu ni d'embrayage!!!



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:51:48