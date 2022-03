Options du sujet Imprimer le sujet

Staffie Quand t'es fan d'Aliens et a beaucoup d'argent 1 #1

Staffie

Aliens Colonial Marines M56 Smartgun (mg42)

defds

defds on dirait une mg42 de la seconde guerre mondiale avec une poignée de mobilette pour la detente.

Staffie

Staffie @defds En gros c'est ça. Il te manque juste le steadycam pour avoir la totale. Comme dans le film.

