[Question] Comment marche les payements entre pays

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 751 Karma: 662 Bonjour avec les évènements en Russie où ils parle de faire payer en roubles le prix du gaz je me suis posée la question suivante: comment ça marche les payements entre pays notamment donc pour le gaz.

Car perso j'imaginais juste que c'est des chiffres dans un ordinateur genre j'ai 100k euro tiens je t'en refile 10 ça te fait Xk roubles. Mais visiblement c'est pas aussi facile.

