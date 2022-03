Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2075 Karma: 4968



Cinq artistes immergés dans des réservoirs d'eau, jouant d'instruments sur mesure et chantant,

entièrement sous l'eau. Ceci est un extrait du concert.





Between Music's AquaSonic: Breaking the surface

Between Music Un groupe de musique danois, "Between Music".Cinq artistes immergés dans des réservoirs d'eau, jouant d'instruments sur mesure et chantant,entièrement sous l'eau. Ceci est un extrait du concert.Between Music's AquaSonic: Breaking the surface

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:13