-Flo- La conduite en Ukraine, mains moites garanties sur le volant

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13673 Karma: 8925 Apprécions au passage la très grande confiance de celui qui filme envers la qualité de conduite de ses compatriotes.





Tags : Borodyanka, route, autoroute, voitures, mines

Aujourd'hui 12:32:27

Olyer Re: La conduite en Ukraine, mains moites garanties sur le volant

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2598 Karma: 2879 C'est un peu con comme question mais pourquoi ils ne font pas péter une mine qui elle fera tout péter? La route sera morte mais facile à réparer avec de la caillasse bien compactée. Et au moins elle sera + sûre...

Aujourd'hui 12:49:27

Asmodee88 Re: La conduite en Ukraine, mains moites garanties sur le volant

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 753 Karma: 662

@Olyer a écrit:

C'est un peu con comme question mais pourquoi ils ne font pas péter une mine qui elle fera tout péter? La route sera morte mais facile à réparer avec de la caillasse bien compactée. Et au moins elle sera + sûre...



Aujourd'hui 13:09:38