Un petit garçon salue les princesse Disney

Bernardo, 4 ans, salue les princesses Disney, lors de la parade, en ôtant sont chapeau, comme un vrai gentlemen.

