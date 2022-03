La Suisse, pays le mieux protégé en cas d’attaque nucléaire

Options du sujet Imprimer le sujet

Allez, viendez.... je vous invite





En Suisse, chaque habitant a sa place réservée dans un abri antiatomique privé ou public. Un héritage de la Guerre froide qui a repris tout son sens depuis que Vladimir Poutine a brandi la menace nucléaire. On t’explique comment fonctionnent ces mini-bunkers et à quels types d’attaques ils peuvent résister.



P.S. (au cas oû )

septante = soixante-dix

