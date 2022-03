Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus [FAIL] Champagne 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72953 Karma: 35321 Champagne Fail





DRINKING FAILS! Opening Bottle Of Champagne GONE WRONG

Contribution le : Aujourd'hui 19:21:46

poiuytreza525 Re: [FAIL] Champagne 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/01/2013 09:01 Post(s): 3411 Karma: 1046 Quand on a trop de fric...

Contribution le : Aujourd'hui 19:37:22