Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech problème carte graphique Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Olrik problème carte graphique 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 10/11/2009 22:55 Post(s): 4298 Karma: 103



J'ai récemment acheté un nouveau pc et j'ai des problèmes récurants qui semblent liés a la cg. (une GeForce RTX 3060 Ti)

Ca a commencé avec des freeze écran noir en quittant des jeux. Ensuite le driver nvidia qui s'est mis en erreur 43 une fois sur deux ja l'allumage l'ordi, malgré un pilote a jour.

La je n'ai plus le code 43, en revanche j'ai toujours les mêmes freezes, avec notamment l'apparition de points verts...



Une idée de l'origine du problème?



Merci!



Salut a tous,J'ai récemment acheté un nouveau pc et j'ai des problèmes récurants qui semblent liés a la cg. (une GeForce RTX 3060 Ti)Ca a commencé avec des freeze écran noir en quittant des jeux. Ensuite le driver nvidia qui s'est mis en erreur 43 une fois sur deux ja l'allumage l'ordi, malgré un pilote a jour.La je n'ai plus le code 43, en revanche j'ai toujours les mêmes freezes, avec notamment l'apparition de points verts...Une idée de l'origine du problème?Merci!

Contribution le : Aujourd'hui 22:03:15



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo