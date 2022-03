Fin de carrière de Bruce Willis

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4706 Karma: 585

Bonjour à toutes et tous,



Je vois que le sujet n'a pas été abordé sur le forum et pourtant, il me hante depuis que j'ai appris la nouvelle hier.



Bruce Willis met un terme à sa carrière et on nous confirme donc que c'est son état de santé qui l'y contraint. Il est apparemment atteint d'aphasie, une maladie qui freine ses capacités cognitives, à tel point qu'il avait constamment besoin d'un souffleur pour ses répliques ces dernières années, et même d'une personne chargée de le suivre et de veiller à ce qu'il ne perde pas ses repères sur les lieux de tournages.



Je ne connaissais pas sa condition et je comprends maintenant pourquoi, depuis presque 10 ans, il a enchaîné les films pourris Direct to DVD ; tout simplement parce qu'il n'était plus capable de faire son métier correctement.



J'ai lu à quel point son état était préoccupant déjà sur le film Glass, où une doublure a été utilisée au maximum pour son personnage, afin qu'il a besoin de donner la réplique le moins possible. Je regrette, maintenant, d'avoir dit à l'époque que son personnage était plus fade et moins intéressant que dans Incassable. Je sentais que quelque chose clochait, que Bruce Willis était "détaché" d'une certaine manière, sans savoir pourquoi.



L'annonce de l'arrêt de sa carrière m'a fait un choc hier et je n'arrête pas d'y penser depuis. Je suis bouleversé. C'est étrange, quand on y pense, car dans ma tête la carrière de Bruce Willis était déjà terminée depuis quelques années. J'ai zappé la grande majorité de ses derniers films. Mais au fond de moi, je trouvais rassurant qu'il continue de tourner. J'avais le secret espoir qu'il revienne au plus haut de sa forme, parce que merde, 67 ans ce n'est pas si vieux, et que ce mec a un talent démesuré.



Bref, je ne peux pas l'expliquer mieux que ça, mais je suis à moitié dévasté. C'est sans doute con pour vous, mais j'ai grandi avec lui. Ma mère, lorsque j'étais jeune, était une immense fan : du genre à posséder toutes les VHS de ses films, à les regarder tout le temps. Je suis moi-même, par la force des choses et par son indéniable talent, une sorte de fan absolu de Bruce Willis. J'ai du mal à encaisser la nouvelle.



Pour la peine (c'est le cas de le dire), j'ai réalisé cette petite vidéo afin de se rappeler quel grand acteur il a été pendant 35 ans, et tous les rôles incroyables qu'il nous a fourni. Les plus marquants resteront, selon moi, ceux de Sixième Sens et Incassable, où tout son potentiel dramatique a été mis en valeur par Shyamalan. Quel putain de regard, quand même.



Je suis dégoûté. J'aurais préféré qu'il continue à faire des films de merde.





That look in Bruce Willis eyes

