Démarrage (ou pulse) de réacteurs nucléaires TRIGA

Nuclear reactor startup (with sound)



Contrairement à des réacteurs nucléaires classiques qui sont mis en route sur une période de plusieurs heures pour éviter la déformation des barres de combustible à cause de la chaleur, ces plus petits réacteurs à vocation scientifique ne sont pas prévus pour produire beaucoup d'énergie mais montent à des puissances pouvant atteindre un gigawatt l'espace d'un très court instant.

Contribution le : Aujourd'hui 01:04:58