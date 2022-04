Place ta tuile

Je suis accro Inscrit: 16/09/2006 10:20 Post(s): 1103 Karma: 1105



Pour participer rien de plus simple , se connecter sur son compte Reddit, cliquer sur la bannière en haut du sub et placer une tuile , a savoir que l'on peut placer une tuile toutes les 5 minutes , une chance de representer le forum et dessiner notre logo favori



A vos tuiles les coupain !



