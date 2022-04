Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Démolition (presque) contrôlée d'une usine à Taiwan





Autre angle de vue où l'on voit le grutier s'enfuir en courant :







Personne n'a été blessé, mais l'alimentation électrique d'une ligne de trains à grande vitesse a été coupée.



Aujourd'hui 17:38:47

CrazyCow Re: Démolition (presque) contrôlée d'une usine à Taiwan

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16570 Karma: 23484 Le gars a heureusement compris rapidement que ça allait mal se passer s’il restait dans son engin !

Aujourd'hui 18:08:33