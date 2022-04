♫ Chanson Disney version Rock ♪

Options du sujet Imprimer le sujet

Personnellement j'ai trouvé ça plutôt sympa, et même parfois trop court, du coup je partage en espérant ne pas être le seul à kiffer ces versions Rock des musiques les plus connu de Disney.





Si les chansons de Disney étaient des chansons Rock (Le Roi Lion, La Reine des Neiges, Aladdin...)

Ca m'a fait penser à l'inverse, une musique de metal façon Disney:p





Slipknot Wait and Bleed Radio Disney Version360p H 264 AAC

Un topic d'une Pelle d'or ? Par respect, mieux vaut attendre une quinzaine de jours avant de lâcher un commentaire.

