Skwatek Un drone dans l'usine Tesla Gigafactory de Berlin

Une visite en drone de l'usine Tesla Gigafactory de Berlin.

Flying Through Giga Berlin





Flying Through Giga Berlin

Contribution le : Aujourd'hui 14:28:37

Fabiolo Re: Un drone dans l'usine Tesla Gigafactory de Berlin

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1583 Karma: 911

Terminator 2 Teaser Endoskeleton Factory



la réalité dépasse la fiction, même si le produit n'est pas le même.



En tout cas c'est impressionnant.

Contribution le : Aujourd'hui 14:47:33