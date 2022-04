Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS 10 ans est très juste sur "La Reine de la Nuit" 2 #1

Partition très compliquée.



Je n'ai malheureusement pas trouvé son nom



edit @Le_Relou

gazeleau Re: 10 ans est très juste sur "La Reine de la Nuit" 0 #3

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5764 Karma: 4664 Wouaw !? Mais à 10 ans, normalement, tu n'as pas eu le temps d'apprendre à parfaitement chanter comme ça ?! Cette fille a vraiment un don !

Magnifique ! Merci du partage !

