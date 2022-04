Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un touriste se prend un coup de queue + Pêcheur déçu ! Zombie ! 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2089 Karma: 5007 Un touriste, en Asie, se prend un gros coup de queue dans sa face...



éléphant touriste queue





! Avertissement ! Poisson mal en point, sang... !

Un requin a collecté sa taxe après de ce pêcheur...



poisson coupé en deux requin pêcheur

Contribution le : Aujourd'hui 20:06:41