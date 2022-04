Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Réparer un câble électrique en vol

Un technicien sur le patin d'un hélicoptère répare un câble électrique sous tension !



Kendaar Re: Réparer un câble électrique en vol

un metier incroyable ! aussi bien pour le technicien que le pilote !

Loom- Re: Réparer un câble électrique en vol

Et aussi bien pour le salaire , je le ferais bien moi (avec formation forcément)

